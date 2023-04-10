اليورو بـ 4.09.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين الموافق 10 من إبريل، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.09 .

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وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.12 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 10.02

دينار كويتي 12.31

ريال عماني 9.81

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.14