انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً
تواصل – فريق التحرير:
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في أسواق المملكة عن الأسعار التي تم تسجيلها أمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.45 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 221.33 ريال.
جرام الذهب عيار 21
وبلغ سعر أوقية الذهب 7509 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1690 ، وسعر كيلو الذهب نحو 241.454 .
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أسعار الذهب أمس
وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 242.27 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 222.08 ريال.
وبلغ سعر أوقية الذهب 7534 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1696 ، وسعر كيلو الذهب نحو 242.267 .
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