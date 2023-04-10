الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً
بشرى من الموارد البشرية للمستفيدين.. صرف إعانة التأهيل الشامل في هذا الموعد
هل يجوز سداد الإيجار والفواتير عن الفقير من الزكاة؟ “الخثلان” يُجيب
هاشتاق “العشر الأواخر” يتصدر الترند.. ومغردون: “فرصة نتقرب لخالقنا وندرك ليلة القدر”
4 أيام.. الموارد البشرية تكشف مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي
بالصور.. متابعة آخر الاستعدادات لخطة الاعتكاف في المسجد الحرام

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً
٠٢:٣٢:١٠ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في أسواق المملكة عن الأسعار التي تم تسجيلها أمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.45 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 221.33 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.28 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.09 ، وعيار 14 بـ 140.85 وعيار 12 سجل 120.73 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7509 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1690 ، وسعر كيلو الذهب نحو 241.454 .

اقرأ أيضًا:

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 242.27 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 222.08 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.99 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.70 ، وعيار 14 بـ 141.32 وعيار 12 سجل 121.13 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7534 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1696 ، وسعر كيلو الذهب نحو 242.267 .

اقرأ أيضًا:

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في السعودية سعر الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم سعر الذهب بدون مصنعة سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

مواد ذات صلة

المزيد
إعادة الدرجة المسحوبة لدفعة معلمي ١٤٢١هـ بـ«حكم نافذ»

إعادة الدرجة المسحوبة لدفعة معلمي ١٤٢١هـ بـ«حكم نافذ»

٠٨:٠٣ م، الأربعاء، ١٢ أغسطس ٢٠١٥
«مدني حائل» يتفاعل مع بلاغ مغرد ويردم بئراً مكشوفة (صور)

«مدني حائل» يتفاعل مع بلاغ مغرد ويردم بئراً مكشوفة (صور)

١٠:١٣ م، الأحد، ٠٣ يناير ٢٠١٦
5 وجبات غذائية مناسبة للصائمين.. تعرَّف عليها

5 وجبات غذائية مناسبة للصائمين.. تعرَّف عليها

١١:١٨ ص، الأحد، ١٢ يونيو ٢٠١٦
مصرع مستوطن صهيوني وإصابة 7 في إطلاق نار وطعن ببئر السبع (صور)

مصرع مستوطن صهيوني وإصابة 7 في إطلاق نار وطعن ببئر السبع (صور)

٠٨:٤١ م، الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *