قدم الآن.. وظائف شاغرة بهيئة تطوير منطقة حائل (رابط التقديم)

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تعلن هيئة تطوير منطقة حائل عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات.

وفيما يلي التفاصيل:

المسميات الوظيفية

-أخصائي إدارة المشاريع.

-أخصائي إدارة الاستثمار والأصول.

-مدير إدارة الاستثمار وعلاقات المستثمرين.

-مدير عام الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص.

-مهندس ادارة المشاريع.

-أخصائي إدارة مشاريع.

-مهندس تكاليف.

-مدير إدارة التصاميم والدراسات الحضرية.

-أخصائي التخطيط الحضري – تخطيط مدن.

-مدير إدارة التخطيط البيئي.

-والمزيد …

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عن الهيئة

تعمل هيئة تطوير منطقة حائل على استقطاب المواهب والقدرات المتميزة للعمل مع فريق الهيئة للتطوير والاشراف على الخدمات التي تقدمها المنطقة لمواطنيها وزوارها بما يضمن تنافسية وجاذبية المنطقة واستدامتها وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات المعتمدة بالهيئة.

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طريقة التقديم

أوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).