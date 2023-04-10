19 رمضان.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بأنحاء المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا مُفاجئًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 38 درجة في مكة المكرمة وجدة.

كما سجل 37 درجة في القنفذة، و35 في الدمام والأحساء وحفر الباطن، و34 في جازان وشرورة ورفحاء والخرج.

وسجل 33 درجة في التنهات والصمان والدهناء ووادي الدواسر، و32 درجة في المدينة المنورة والرياض والعلا.

فيما سجل 31 في بريدة وعرعر وسكاكا والوجه والمجمعة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

الطائف 15 درجة.

المجمعة والتنهات والصمان والدهناء زنجران وبريدة 17 درجة.

طريف والرياض وتبوك 18 درجة مئوية.

رفحاء والأحساء وسكاكا وعرعر والدمام 19 درجة مئوية.

القريات زالخرج وحفر الباطن 20 درجة.

أمطار رعدية غزيرة مع زخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

جريان السيول على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ونجران وجازان وعسير.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

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