هل يجوز سداد الإيجار والفواتير عن الفقير من الزكاة؟ “الخثلان” يُجيب

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قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، إنه لا بأس من سداد الإيجار والفواتير عن الفقير من الزكاة.

سداد الفواتير عن الفقير من الزكاة في هذه الحالة

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه إذا كان هناك مصلحة راجحة فيجوز السداد عن الفقير من الزكاة.

وذلك بما يخص المستحقات المالية وفواتير الإيجار والسكن وغيره.

وأضاف أنه إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة فالأصل أنك تعطي الفقير الزكاة نقدًا.

أما إذا كان هذا الفقير مثلًا عنده سوء تدبير للمال، فلا بأس من دفع فاتورة الكهرباء أو فاتورة إيجار المسكن عنه.

وأشار إلى أن الأصل في الشرع أن الفقير يُملّك، وأنه يُعطى الزكاة نقدًا وله حرية التصرف وتدبير شؤون حياته.

إخراج الزكاة “اختياريًا” عبر تطبيق “زكاتي”

يأتي هذا في الوقت الذي حثت فيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأفراد على إخراج الزكاة “اختياريًا” عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية.

توفر خدمة إمكانية حساب الزكاة وإخراجها

وأوضحت أن إخراج الزكاة أيضًا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص حيث توفر الخدمة إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها.

معرفة مقدار الزكاة

وأضافت أن الخدمة تساعد على معرفة مقدار الزكاة ويشمل ذلك، الأموال، الذهب والفضة، الأسهم، الصناديق الاستثمارية، العقارات، وغيرها، مع إصدار فاتورة للعملية.

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