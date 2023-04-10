تنويه مهم من حساب المواطن حول حالة الدفعة “لا يوجد”

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كشف “حساب المواطن”، عن ماهية عبارة حالة الدفعة “لايوجد”، في أعقاب إيداع الدفعة 65 في الحسابات البنكية للمستفيدين اليوم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين يقول إنه مؤهل لكن الدفعة صفر؟

وأوضحت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، أن “حالة الدفعة (لا يوجد) تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيس والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم؛ حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا”.

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استمرار الدعم الإضافي

وفي إفادة سابقة، كشف “حساب المواطن” عن استمرار الدعم الإضافي الذي أمر به خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في يوليو من العام الماضي للمستفيدين من البرنامج.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين: “هل تم إضافه الدعم الملكي للدفعه الأخيرة اليوم؟”.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، والذي هو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022”.

وأضافت “ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط (اضغط هنا) .

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الدعم الإضافي

في الرابع من يوليو 2022 تم إعادة فتح التسجيل مجددًا في برنامج “حساب المواطن”، وتم تخصيص 8 مليارات ريال دعمًا إضافيًا للمستفيدين حتى نهاية العام، وقد تم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر حتى مارس المقبل.

كم الدعم الإضافي؟

يوتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن كما يلي:

إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.

-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.

-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.