عاجل.. تفاصيل الدفعة 65 من حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

كشف “حساب المواطن” عن تفاصيل الدفعة الـ 65، بعد ساعات من بدء إيداعها في حسابات المستفيدين.

وأوضح البرنامج أنه تم إيداع 3.7 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر إبريل.

تفاصيل الدفعة 65

-3.7 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين

-11.1 مليون مستفيد وتابع

– 76 في المئة من المستفيدين تحصلوا على الدعم

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تمديد الدعم الإضافي لمدة أربعة أشهر

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجّه بتمديد العمل ببرنامج “حساب المواطن” بآليته الحالية.

ويقضي القرار بالاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين منه لمدة أربعة أشهر، وحتى دفعة يوليو المقبل، إلى جانب استمرار فتح التسجيل فيه.

جاء ذلك بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

كما يأتي استمرارًا للتوجيه الملكي الصادر في يوليو 2022، الذي تضمن تخصيص مبلغ 20 مليار ريال منها ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من البرنامج لنهاية العام المالي 2022.

إلى جانب إعادة فتح التسجيل به وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في يناير الماضي، بتمديد الدعم الإضافي لثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي، والذي استمر لشهر مارس الماضي.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.