هاشتاق “جده الآن” يتصدر الترند .. ومغردون: “اصبب علينا رحمتك وسكينتك”

من جهته، قال مغرد: “اللهم اجعل رمضان هذا العام خاتمة لأحزاننا وبداية لأفراحنا، ونعوذ بك في هذا الشهر من كل ذنب يحبس رزقنا، أو يبطل صومنا”.

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 10 مناطق

وأضاف المركز أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان، وعسير.

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أمطار ورياح نشطة على 3 مناطق

كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة.

وتصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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