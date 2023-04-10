بشرى من الموارد البشرية للمستفيدين.. صرف إعانة التأهيل الشامل في هذا الموعد

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن بشرى سارة بشأن موعد صرف إعانة التأهيل الشامل.

موعد صرف إعانة التأهيل الشامل

وأوضح حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للوزارة على “تويتر”، أنه يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي.

وأكد أنه في حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه.

بشرى حول المستحقين لمكرمة رمضان

كما كشفت الوزارة عن تفاصيل تتعلق بـ “معونة شهر رمضان” التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

المكرمة 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع

وأضافت أن المكرمة الملكية، تشمل صرف مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

وأكدت أن جميع التابعين المؤكدين في ملف الأسرة والمؤهلين في دورة الأهلية رقم 16 سيتم احتسابهم في معونة شهر رمضان.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

وأعلنت الوزارة عن الشروط التي يجب توافرها للحصول على المكرمة الملكية، ومنها:

1 – تستهدف بشكل رئيس الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن.

2 – لا يزيد راتب الشخص المستفيد عن 3000 ريال.

3 – أن يكون من مستحقي دعم الضمان الاجتماعي المطور.

4 – عدم امتلاك أي عقار أو سجل تجاري أو زراعي باسمه.

5 – تقديم وثيقة تثبت أن الشخص المستفيد مقيم داخل المملكة خلال الثلاث أشهر قبل موعد صرف المكرمة.

يأتي هذا في الوقت الذي رفع فيه وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

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