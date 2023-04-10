بهذه المناطق.. “الحصيني” يُحذر من حالة مطرية موسعة خلال الـ 24 ساعة القادمة

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، توسع الحالة المطرية خلال الـ 24ساعة القادمة على عدد من مناطق المملكة.

الحالة المطرية مستمرة من اليوم وحتى الغد

وأوضح على حسابه في “تويتر، أن الحالة المطرية مستمرة من اليوم الاثنين وحتى صباح غد الثلاثاء الـ 20 من رمضان.

كما توقع استمرار وتوسع الحالة الممطرة السادسة عشر على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان والشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم.

أمطار وسيول جارية على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة تشمل منطقة الرياض بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد.

وذلك مع فرصة سيول خاصة ما بين المنطقة الواقعة بين حائل والمدينة ومكة وغربي الرياض ومنطقة القصيم مع رياح مغبرة.

أمطار رعدية غزيرة مع زخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

جريان السيول على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة والمدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ونجران وجازان وعسير.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات.

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