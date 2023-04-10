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لليوم الثالث.. مئات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى
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لليوم الثالث.. مئات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

لليوم الثالث.. مئات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

لليوم الثالث.. مئات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى
١٢:٣٢:٢٤ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

لليوم الثالث على التوالي جدد مئات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، اقتحامهم لساحات المسجد الأقصى وذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأقدمت قوات الاحتلال على اعتقال شاب فلسطيني من باحات المسجد الأقصى، بالتزامن مع استمرار عملية الاقتحام.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شابين، وعدد من حالات الاختناق بالغاز صباح اليوم.

وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين في مدينة نابلس، والتي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين.

إصابتان خلال اقتحام مخيم العين في نابلس

وحسب وكالة “وفا”، فقد أصيب، فجر اليوم الاثنين، مواطنان بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين بمدينة نابلس.

إصابة عشرة فلسطينيين بحالات اختناق

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس احمد جبريل، إن مواطنين اثنين اصيبا بشظايا رصاص الاحتلال باليد والرأس خلال اقتحام مخيم العين، إضافة إلى إصابة عشرة آخرين بحالات اختناق.

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

أصيب شاب، بعد منتصف ليلة أمس، بالرصاص، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ”وفا”، بأن شابا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد، خلال المواجهات التي تركزت في منطقة “التل”، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

يُذكر أن بلدة الخضر وعلى مدار الأيام القليلة الماضية شهدت بعد ساعات الإفطار مواجهات مع قوات الاحتلال، أوقعت عددا من الإصابات.

مستوطنون يدمرون غرفًا زراعية جنوب نابلس

في الوقت نفسه، دمّر مستوطنون، غرفًا زراعية في بلدة قصرة جنوب نابلس بعدما هاجموا المنطقة الشرقية لبلدة قصرة ودمّروا غرفًا زراعية.

وأضاف أن القرى القريبة من المستوطنات تتعرض لهجمة شرسة من قبل المستوطنين، باستهداف المواطنين وممتلكاتهم.

وكان مستوطنون قد هاجموا، بعد منتصف الليلة الماضية، مساكن المواطنين في تجمع عين الحلوة في الأغوار الشمالية، واعتدوا على ممتلكاتهم.

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الكلمات الدلالية:
القدس المسجد الأقصى الهلال الأحمر الفلسطيني فلسطين مئات المستوطنين مخيم العين نابلس

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