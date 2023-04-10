“أمطار مكه الآن” يتصدر الترند.. ومغردون: ننتظر سحائب غفرانك ورحمتك

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “أمطار مكه الآن” الترند في المملكة، صباح اليوم، مع تواصل سقوط أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة.

وأظهرت فيديوهات عديدة متداولة تساقط كميات كبيرة من الأمطار على الكعبة المشرفة والمناطق المجاورة لها.

وقال أحد المغردين: “اللهم كما أمطرت علي المعتمرين من خيرك وفضلك.. أمطر على قبور من رحلوا من سحائب غفرانك ورحمتك”.

استجابة الدعاء

وأضاف آخر: “اللهم اجعل لنا مع كل قطرة مطر تفريجاً وسعادة ورزقاً وعافية واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل ميت”.

وتابع ثالث قائلاً: “اللهم أدعية مستجابة وذنوبًا تُغفر وحاجات تُقضى، اللهم بهذا المطر أسق قبور من باتوا تحت التُراب واغفر لهم، اللهم فرجاً لكل مكروب وبشرى تثلج الصدور”.

من جهتها، قالت مغردة إن الأمطار هطلت في جميع منطقة مكة المكرمة، حيث شهدت”الجموم” تساقطًا كثيفًا ومستمرًا لمياه الأمطار.

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 10 مناطق

وأضاف المركز أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان، وعسير.

أمطار ورياح نشطة على 3 مناطق

كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة.

وتصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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