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هاشتاق “١٩ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “أنزل علينا الطمأنينة”

هاشتاق “١٩ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “أنزل علينا الطمأنينة”

هاشتاق “١٩ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “أنزل علينا الطمأنينة”
١٢:٠٤:٤٠ م، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “١٩ رمضان” الترند في المملكة، صباح اليوم الاثنين، مع يوم جديد من أيام الشهر الفضيل.

ويتبقى يوم واحد فقط ويدخل المسلمون في سباق لبلوغ ليلة القدر في هذه الأيام المباركة ويجتهدون في الطاعات.

وقال مغرد: اللهم اغفر لنا في أيام العتق من النار ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منّا، أنت المقدّم وأنت المؤخّر، وأنت على كل شيء قدير.

اغفر الذنوب 

وأضاف: “اللّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلّا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك يا أرحم الراحمين”.

وتابع مغرد ثانٍ قائلاً: اليوم التاسع عشر من رمضان، اللهم أنزِل طمأنينتك على كل قلب أرهقته الحياة، وأنزِل عافيتك على كل مريض يشكو التعب، وأنزِل رحمتك على من سكنوا تحت الثرى.

وقال مغرد ثالث: “اللهم إننا نبوء بكل ذنب ارتكبناه وكل معصية تغضبك، اللهم وإن كنا مقصرين ولم نعبدك حق عبادتك فإننا نطمع أن نكون ممن تقبلت منهم أعمالهم وكتبت لهم غفرانك والعتق من نيرانك”.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية المملكة هاشتاق ١٩ رمضان

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