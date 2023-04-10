بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة الحضورية اليوم في عدد من المدارس والجامعات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجامعات والإدارات التعليمية في عدد من المناطق تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، بسبب تساقط أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول.

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس المدينة

وحسب “منصة مدرستي”، فقد أعلنت إدارة التعليم بالمدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية اليوم؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي”، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة بتعليم مكة المكرمة

كما أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية اليوم في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة .

وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بمدارس مكة، والجموم، وبحرة، والكامل، على أن تكون الدراسة عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

جامعة أم القرى تعلن تعليق الدراسة

وأعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة اليوم في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها -عن بعد- وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

تعليق الدراسة والتدريب بـ مدارس وتقني الباحة

فيما أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الباحة، تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس والمكاتب التابعة لتعليم الباحة.

ونشرت إدارة تعليم الباحة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، الصادرة صباح هذا اليوم، وهطول الأمطار الغزيرة، وحرصاً على سلامة الجميع.

جامعة طيبة تعلق الدراسة الحضورية بجميع فروعها

وأعلنت جامعة طيبة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة المنورة وفروع الجامعة بالمحافظات، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر “البلاك بورد”، لجميع الطلبة، ويشمل ذلك المنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها.

تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة العيص

كما أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الاثنين، في مدارس محافظة العيص؛ وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.

تعليق الدراسة الحضورية في رابغ وخليص اليوم

كما قررت إدارة تعليم جدة، اليوم الاثنين، تعليق الدراسة الحضورية، بجميع مدارس مكتب رابغ وخليص، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

أمطار رعدية غزيرة مع زخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

جريان السيول على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ونجران وجازان وعسير.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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