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شاهد.. أمطار في مكة والجرافات تزيل البرد الكثيف من شوارع الباحة
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شاهد.. أمطار في مكة والجرافات تزيل البرد الكثيف من شوارع الباحة

شاهد.. أمطار في مكة والجرافات تزيل البرد الكثيف من شوارع الباحة

شاهد.. أمطار في مكة والجرافات تزيل البرد الكثيف من شوارع الباحة
١٠:٥٧:١٢ ص، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء باردة تساقطت الأمطار بغزارة، صباح اليوم الاثنين، على أحياء مكة، مصحوبة برياح نشطة وحبات البرد.

الجرافات تزيل البرد الكثيف من شوارع الباحة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمطارًا غزيرة على مكة، كما أظهرت الجرافات وهي تزيل كميات البرد الكثيف من شوارع الباحة جنوب المملكة.

أمطار رعدية غزيرة مع زخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

جريان السيول على هذه المناطق

 وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ونجران وجازان وعسير.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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