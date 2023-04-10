شاهد.. أمطار في مكة والجرافات تزيل البرد الكثيف من شوارع الباحة

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء باردة تساقطت الأمطار بغزارة، صباح اليوم الاثنين، على أحياء مكة، مصحوبة برياح نشطة وحبات البرد.

الجرافات تزيل البرد الكثيف من شوارع الباحة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمطارًا غزيرة على مكة، كما أظهرت الجرافات وهي تزيل كميات البرد الكثيف من شوارع الباحة جنوب المملكة.

🔴 فيديو

امطار وبرد على احياء #مكة #مكة_المكرمة_الان

الاثنين ١٩ رمضان ١٤٤٤هـ

10 إبريل 2023م

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. pic.twitter.com/CzkX6fQw12 — طقس (@tqqs) April 10, 2023

أمطار رعدية غزيرة مع زخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

جريان السيول على هذه المناطق

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ونجران وجازان وعسير.

🔴 شاهد

الجرافات تزيل البرد الكثيف من شوارع #الباحة

الاثنين ١٩ رمضان ١٤٤٤هـ

10 إبريل 2023م

.

. pic.twitter.com/VgfPni0XAk — طقس (@tqqs) April 10, 2023

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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