اشتعال الموقف.. مدمرة أمريكية تقتحم بحر الصين الجنوبي.. وبكين تندد

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نددت الصين، اليوم الاثنين، “بتوغل” مدمرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي بعد إعلان البحرية الأمريكية أن السفنية “ميليوس” أجرت عملية تندرج في إطار “حرية الملاحة”.

توغل المدمرة الأمريكية في بحر الصين الجنوبي

وقال الناطق باسم القيادة الجنوبية بالجيش الصيني، تيان جونلي، في بيان إن “المدمرة قاذفة الصواريخ ميليوس توغلت بشكل غير قانوني في المياه المحاذية لشعاب ميجي في جزر نانشا الصينية من دون موافقة الحكومة الصينية”.

وأضاف أن سلاح الطيران الصيني “تابع السفينة وراقبها”، حسبما نقلت على لسانه وكالة فرانس برس.

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حرية الملاحة

ومن جهتها أعلنت البحرية الأمريكية أن المدمرة “ميليوس” التي تحمل صواريخ مسيّرة أبحرت، الاثنين، في مياه بحر الصين الجنوبي، التي تطالب بكين بالسيادة عليها، في وقت يجري فيه الجيش الصيني مناورات حول تايوان.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان “احترمت عملية حرية الملاحة هذه، الحقوق والحريات والاستخدام القانوني للبحار”، مضيفة أن السفينة مرت بالقرب من جزر سبراتلي.

وجددت الولايات المتحدة تأكيدها على مبدأ حرية الملاحة لجميع الدول، بحسب البيان.

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مناورات حربية

وعلى بعد 1300 كيلومتر من هذا المكان، تجري مقاتلات وسفن حربية صينية مناورات تستمر ثلاثة أيام في محيط تايوان تشمل محاكاة غارات على الجزيرة.

وقالت بكين، الاثنين، إن مقاتلات صينية تحمل “ذخيرة حيّة” أجرت “محاكاة لضربات” قرب تايوان.

وأضافت أن حاملة الطائرات الصينية “شاندوغ” تشارك في المناورات التي دخلت يومها الثالث.

وأوضحت الصين أيضًا أن المناورات تشمل محاكاة “ضرب طوق” على تايوان.

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