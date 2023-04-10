خدمة اليوم.. 5 خطوات للموافقة المبدئية على تراخيص المنشآت الصحية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الاثنين، لقرائها الكرام، أهم خمسة خطوات من أجل الموافقة المبدئية على تراخيص المنشآت الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة أن الخدمة تُمكّ-ن المستثمرين من الحصول على موافقة أولية من وزارة الصحة لبدء أي نشاط صحي بشكل آلي، بهذه الخطوات:

الخطوات

1 – يدخل ممثل المنشأة الصحية على منصة صحة، ومن ثم “خدمة التراخيص الطبية”، ويختار الخدمة الفرعية “الموافقة المبدئية للمنشآت الصحية”.

2 – يدخل المستفيد البيانات الرئيسية للمنشأة، والتي تشمل: اسم المنشأة ونوعها وبياناتها الجغرافية.

3 – يمكن لمقدم الطلب التحقق من بيانات الملاك وإضافة الشركاء في حال وجود شركاء في ملكية الشركة، والتحقق من ذلك إلكترونيًا من خلال وزارة الداخلية.

4 – يختار الممثل تخصص المنشأة ويرفق صك الملكية وموافقة البلدية لملاءمة الموقع من خلال رفعها على المنصة إلكترونياً، والإقرار بصحة البيانات.

5 – بعد التأكيد على صحة البيانات يتم إصدار الموافقة الأولية بشكل آلي ومباشر، وبالإمكان طباعتها، وذلك من دون الحاجة لمراجعة أي جهة في وزارة الصحة.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 011 212 5555 – 937″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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