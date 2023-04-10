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العراق.. مصرع مصور قناة فضائية سقط من جبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني
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العراق.. مصرع مصور قناة فضائية سقط من جبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني

العراق.. مصرع مصور قناة فضائية سقط من جبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني

العراق.. مصرع مصور قناة فضائية سقط من جبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني
٠٩:٤٣:٠٢ ص، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لقي مصور بقناة “NRT” الكردية الفضائية مصرعه إثر سقوطه من قمة جبل بيرة مكرون بمحافظة السليمانية شرق إقليم كردستان العراق.

المصور توفي على الفور

وقالت القناة على موقعها الإلكتروني إن الحادث وقع صباح اليوم، حيث سقط المصور الأربعيني من أعلى الجبل المذكور وتوفي على الفور، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

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تصوير برنامج تلفزيوني

 وصرح مصدر محلي لوسائل إعلام عراقية، بأن الشخص المتوفى يدعى أحمد علي، ويعمل مصورا في قناة NRT الكردية.

وأضاف أنه كان متواجدًا بالمنطقة لتصوير برنامج تلفزيوني.

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جبل بيرة مكرون

وجبل بيرة مكرون هو أحد الجبال الموجودة في شمال العراق، في ناحية بيرة مكرون التابعة لمحافظة السليمانية، وهو من الجبال الصعبة والوعرة، يبلغ ارتفاعه 2611 م.

ويوجد فيه عدد من الكهوف والأماكن السياحية، وتقع على سفوحه قرية ريفية تسمى قرية زيوى، يوجد فيها منتجع سياحي.

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أربيل إقليم كردستان العراق برنامج تلفزيوني بغداد مصور قناة فضائية مقتل مصور وسائل إعلام

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