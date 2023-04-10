دراسة: رائحة معطر الجو تقلل من سلوكيات القيادة العدوانية

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توصلت دراسة حديثة إلى أن رائحة زيت النعناع يمكن أن تقلل من سلوكيات القيادة العدوانية.

ووفقًا لباحثين من جامعة نورثمبريا، فإن استخدام معطر جو برائحة النعناع يخفف من مشاعر سلبية مثل التوتر والعدوانية أثناء القيادة.

وجاء ذلك بناءً على النتائج التي توصلوا لها ونشرت في دورية “هيومان سيكوفارماكولوجي: كلينيكال وإكسبيرمنت”.

وتطوع المشاركون الذين تم تجنيدهم للدراسة بحجة أن الغرض منها هو النظر في استخدام الواقع الافتراضي لمحاكاة القيادة.

وبعد الانتهاء من الدراسة تم إخبار المشاركين بماهية الغرض الرئيس منها.

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الحالة المزاجية قبل وبعد المحاكاة

وسأل فريق البحث، المتطوعين – الذين تجاوزوا سن 18 عامًا ولديهم رخصة قيادة سارية المفعول في المملكة المتحدة – حول حالتهم المزاجية قبل وبعد المحاكاة.

وطُلب منهم تقييم مشاعر العدوان واليقظة والسعادة والحزن والتوتر والهدوء في خمس نقاط.

وتم تقسيمهم إلى مجموعتين من أجل المحاكاة: واحدة تعرضت لزيت النعناع ومجموعة تحكم لم تكن كذلك.

وأفاد الباحثون، أن المركبات الموجودة في زيت النعناع ثبت أن لها تأثيرات إيجابية على الدماغ في المساعدة في علاج الاكتئاب والقلق، والذي يمكن أن يكون “جذر” الغضب على الطرق.

وارتدى المشاركون نظارات الواقع الافتراضي، واستخدموا مقعدًا وعجلة قيادة ودواسات، وسمح لهم بالقيادة في بيئة “هادئة” لمدة خمس دقائق.

وبعد فترة التدريب، تمت زيادة المحاكاة إلى 15 دقيقة من التجربة التي يمكن أن تثير عدوانية السائقين.

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ماذا حصل للذين تعرضوا لزيت النعناع؟

ووفقًا للنتائج، فإن أولئك الذين تعرضوا لزيت النعناع أظهروا سلوكًا عدوانيًا بمعدل 21.6 مرة مقابل، في المقابل أظهر من لم يتعرضوا للرائحة عدوانية بنسبة 25.2 مرة.

ووجدت الدراسة أيضًا أن السائقين الذين يستخدمون الزيت العطري كانوا أكثر يقظة وهدوءًا بالإضافة إلى كونهم أقل عدوانية وتوترًا.

وقال الباحثون إن زيت النعناع يمكن استخدامه يوميًا لأولئك الذين يعانون من الغضب على الطريق، لأنه “يقلل بشكل كبير من سلوكيات القيادة العدوانية” – لكنهم اقترحوا معطرًا للسيارة للرائحة بدلاً من معطر السيارة.