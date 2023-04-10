زلزال بقوة 6 درجات يضرب المياه قبالة بابوا غينيا الجديدة

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ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة جنوب غرب المحيط الهادي اليوم.

مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات

وكان الزلزال على بعد 224.6 كيلومتر جنوب شرقي مدينة كافينج في بابوا غينيا الجديدة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع عند الساعة 0105 بتوقيت جرينتش، ومركزه كان على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط عرض 3.50 درجة جنوبًا وخط طول 149 درجة شرقًا.

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بدون خسائر بشرية أو مادية

ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

زلزال بنما

وقبل أيام، تداولت وسائل إعلام وحسابات عبر “تويتر”، مشاهد اللحظات الأولى لوقوع زلزال عنيف في بنما، تجاوزت قوته 6 درجات بمقياس ريختر.

هلع وفوضى

ووثق الفيديو، الذي التقطته كاميرا جوال، من داخل متجر للمواد الغذائية، لحظات الهلع بين رواد المتجر، حين وقع الزلزال، وسادت الفوضى في أرجاء المكان، حسب “العين الإخبارية”.

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قرب السواحل الجنوبية

ورصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالا بقوة 6.6 درجة بمقياس ريختر قرب السواحل الجنوبية لبنما، أول أمس الثلاثاء، وأشارت إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 94 كلم إلى الجنوب من مدينة دافيد، البالغ عدد سكانها نحو 83 ألف شخص.

بدون إنذار

وأفات وكالات أنباء أنه لم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية جراء الزلزال، كما لم يصدر أي إنذار بشأن احتمال موجات التسونامي في المنطقة، حسب “روسيا اليوم”.

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