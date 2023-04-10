للحصول على نوم جيد.. تجنب هذه الأطعمة والمشروبات

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يمكن أن يتأثر النوم بنوعية الطعام الذي يتناوله الفرد، لذلك من الأفضل التركيز على خيارات غذائية تحفز على النوم بشكل أفضل.

وكشف الدكتور جريج بوتر، خبير النوم عن قائمة بالأغذية التي يمكن أن تؤثر على النوم، والتي تجعل من الصعب الانخراط في النوم، أو تعطله طوال الليل.

تجنب الكافيين

ينصح الدكتور بوتر بـ “التوقف عن تناول الكافيين قبل النوم بتسع ساعات على الأقل. يمكن أيضًا محاولة استبدال بعض القهوة والشاي ببدائل منزوعة الكافيين”.

يستهلك معظم الناس، كمية كبيرة من الكافيين على شكل قهوة وشاي وشوكولاتة، وعلى الرغم من أنها منتجات لذيذة، وبعضها يمنح فوائد صحية، لكن يجب وضع ذلك في الاعتبار عند تناولها.

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وفقًا للدكتور بوتر، فإن “أحد أسباب (البقاء مستيقظًا) هو أنه كلما طالت فترة استيقاظك، زاد تراكم مادة كيميائية تعزز النوم تسمى الأدينوزين في دماغك. يمنع الكافيين تفاعل هذه المادة الكيميائية مع مستقبلاتها، مما يقلل النعاس مؤقتًا”.

وعلى الرغم من أن هذا قد يكون مفيدًا، على سبيل المثال أثناء القيادة بعد ليلة لم تنم فيها جيدًا،”لكن يمكن أيضًا أن يتسبب في استغراق وقت أطول للنوم، وتخفيف نومك، وتقصير نومك، خاصة إذا كنت تتناول الكافيين في وقت متأخر جدًا من اليوم”، بحسب تحذيره.

أطعمة الفودماب

أطعمة “فودماب” هي أطعمة قد يعاني الناس في كثير من الأحيان من هضمها، وتتسبب في الانتفاخ وتراكم الغازات، لذا من الأفضل تجنبها قبل النوم بوقت قصير.

وفقًا للدكتور بوتر، فإن أطعمة “فودماب” تشمل الأطعمة الدهنية والأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات القابلة للتخمير، وتشمل اللاكتوز في الحليب والألياف في العديد من النباتات مثل البصل والكراث والعدس وغير ذلك.

الأطعمة فائقة المعالجة

إذا كنت تأكل أطعمة فائقة المعالجة مثل الوجبات السريعة والحلويات، فمن الأفضل تناولها في وقت مبكر من اليوم، بحسب ما أوردت صحيفة “ذا صن”.

وينصح الدكتور بوتر بتناول أطعمة مثل البيتزا والبرجر ورقائق البطاطس والآيس كريم باعتدال، ومن الأفضل تناولها في وقت مبكر قبل الخلود إلى النوم.

الكثير من الأطعمة الصحية يعطل النوم

قد تعتقد أنه من الأفضل تناول وجبة كبيرة ومغذية قبل النوم، لكن الدكتور بوتر يقول إنه من الأفضل تجنب الكثير من أي شيء على العشاء.

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حجم وجبتك النهائية وكمية السوائل التي تتناولها في وقت متأخر من اليوم يمكن أن تؤثر بشدة على نومك، حتى إذا كنت تتناول أطعمة مغذية مثل الأسماك الزيتية والمكسرات والخضراوات والفواكه.

لذا، فإنه من الأفضل عمومًا أن تنام لا جائعًا ولا ممتلئًا.

أفضل ما نأكله قبل النوم

بحسب الدكتور بوتر، فإن بعض الأطعمة تحتوي على كميات صغيرة من المواد التي تعزز النوم بشكل مباشر.

على سبيل المثال، يحتوي الكرز والطماطم والفستق على شكل من أشكال هرمون الميلاتونين، الذي يعزز النوم.

فيما يتعلق بالكمية التي تأكلها، يحذر الدكتور بوتر من أنه إذا كنت تعاني من نقص مزمن في الأكل، فمن المحتمل أن تحصل على قسط أقل من النوم مما كنت ستحصل عليه إذا أكلت ما يكفي.

في أقصى الحالات، يحصل الأشخاص المصابون بفقدان الشهية على قسط أقل من النوم مقارنة بالمتوسط، ويعانون من تقطع النوم أيضًا.