تعليق الدراسة الحضورية اليوم بجامعة طيبة وفروعها

تواصل – واس:

أعلنت جامعة طيبة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الاثنين، لطلبة الجامعة في المقر الرئيس بالمدينة المنورة وفروع الجامعة بالمحافظات.

الدرتسة في جامعة طيبة عبر “البلاك بورد”

وأرجعت الجامعة ذلك إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر “البلاك بورد”، لجميع الطلبة، ويشمل ذلك المنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية والتدريب بـ مدارس وتقني الباحة اليوم

تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المدينة المنورة

وفي السياق نفسه، قررت إدارة تعليم المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارسها، ومكاتبها الداخلية والخارجية، اليوم الاثنين الموافق 10 من إبريل.

اقرأ أيضًا:

تعليق الدراسة الحضورية في رابغ وخليص اليوم

منصة مدرستي

وقالت إدارة تعليم المدينة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد لهذا اليوم الاثنين 19 / 9 / 1444هـ وذلك عبر منصة مدرستي بجميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بـ المدينة المنورة ومكاتبها الداخلية والخارجية.

اقرأ أيضًا:

تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المدينة المنورة