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بالصور.. طوارئ الباحة تقوم بإزالة البرد والأتربة والحجارة من الشوارع

بالصور.. طوارئ الباحة تقوم بإزالة البرد والأتربة والحجارة من الشوارع

بالصور.. طوارئ الباحة تقوم بإزالة البرد والأتربة والحجارة من الشوارع
٠٨:٣٥:٤٩ ص، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انتشرت فرق الطوارئ بــ أمانة منطقة الباحة، صباح اليوم الاثنين، في الميادين، لتنظيفها وتهيئتها وإعادتها إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها من قبل.

وقامت طوارئ الباحة بإزالة البرد والأتربة والحجارة المتساقطة في الطرق والشوارع أثناء الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها مدينة الباحة.

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هطول الأمطار الرعدية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

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أمطار وسيول على 10 مناطق

وأضاف المركز أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان، وعسير.

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أمطار ورياح نشطة على 3 مناطق

كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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