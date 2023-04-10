عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية والتدريب بـ مدارس وتقني الباحة اليوم

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أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الباحة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في جميع المدارس والمكاتب التابعة لتعليم الباحة.

تعليق الدراسة لهطول الأمطار الغزيرة

ونشرت إدارة تعليم الباحة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، الصادرة صباح هذا اليوم، وهطول الأمطار الغزيرة، وحرصاً على سلامة الجميع.

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الدراسة عبر منصة مدرستي

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي”، لجميع المدارس والمكاتب التابعة لتعليم الباحة.

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#تعليم_الباحة :

اعتماداً على التقارير الحديثة الواردة من المركز الوطني للأرصاد الصادرة صباح هذا اليوم وهطول الأمطار الغزيرة؛ فقد تقرر تحويل الدراسة لهذا اليوم الاثنين "عن بعد" عبر منصة مدرستي لجميع المدارس والمكاتب التابعة لتعليم #الباحة . — إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) April 10, 2023

التدريب التقني

وكانت الصفحة الرسمية للإمارة قد نشرت، قبل قليل، قرار تعليق التدريب الحضوري لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات للفترة الصباحية والمسائية في منشآت تقني الباحة بجميع محافظات منطقة الباحة.

وقررت تحويل التدريب “عن بعد” لهذا اليوم الإثنين 19 من رمضان.

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#التدريب_التقني :

بناءً على التحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات للفترة الصباحية والمسائية في منشآت #تقني_الباحة بجميع محافظات منطقة #الباحة وتحويل التدريب "عن بعد" لهذا اليوم الإثنين ١٩ رمضان — إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) April 10, 2023

تعليق الدراسة الحضورية في رابغ وخليص

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة تعليم جدة، اليوم الاثنين، عن تعليق الدراسة الحضورية، بجميع مدارس مكتب رابغ وخليص، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

وقالت الإدارة عبر تويتر إنه: بناءً على التقارير الواردة قبل قليل من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة اليوم الإثنين 19 / 9 /1444 هـ لتكون عن بعد عبر منصة مدرستي، بمدارس مكتبي رابغ وخليص، وذلك لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس، ومكتبي التعليم برابغ وخليص.