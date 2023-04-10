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عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية والتدريب بـ مدارس وتقني الباحة اليوم
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عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية والتدريب بـ مدارس وتقني الباحة اليوم

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية والتدريب بـ مدارس وتقني الباحة اليوم

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية والتدريب بـ مدارس وتقني الباحة اليوم
٠٨:١٣:٥٨ ص، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة الباحة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في جميع المدارس والمكاتب التابعة لتعليم الباحة.

تعليق الدراسة لهطول الأمطار الغزيرة

ونشرت إدارة تعليم الباحة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، الصادرة صباح هذا اليوم، وهطول الأمطار الغزيرة، وحرصاً على سلامة الجميع.

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الدراسة عبر منصة مدرستي

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي”، لجميع المدارس والمكاتب التابعة لتعليم الباحة.

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التدريب التقني

وكانت الصفحة الرسمية للإمارة قد نشرت، قبل قليل، قرار تعليق التدريب الحضوري لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات للفترة الصباحية والمسائية في منشآت تقني الباحة بجميع محافظات منطقة الباحة.

وقررت تحويل التدريب “عن بعد” لهذا اليوم الإثنين 19 من رمضان.

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تعليق الدراسة الحضورية في رابغ وخليص

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة تعليم جدة، اليوم الاثنين، عن تعليق الدراسة الحضورية، بجميع مدارس مكتب رابغ وخليص، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

وقالت الإدارة عبر تويتر إنه: بناءً على التقارير الواردة قبل قليل من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة اليوم الإثنين 19 / 9 /1444 هـ لتكون عن بعد عبر منصة مدرستي، بمدارس مكتبي رابغ وخليص، وذلك لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس، ومكتبي التعليم برابغ وخليص.

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