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بالصور والتفاصيل.. أفضل تصور لتصميم هاتف آيفون 15 برو

بالصور والتفاصيل.. أفضل تصور لتصميم هاتف آيفون 15 برو

بالصور والتفاصيل.. أفضل تصور لتصميم هاتف آيفون 15 برو
٠٧:٢٦:٠٨ ص، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت بعض الصور المسربة لهاتف آيفون 15 برو عن بعض إمكانات الهاتف المتقدمة للغاية، والتي ينفرد بها من بين مجموعة هواتف آيفون.

وقال موقع (9 تو 5 ماك) المتخصص في أخبار آبل ومنتجاتها، إن المعلومات التي حصل عليها مؤكدة من مصادر متعددة.

وأضاف أن الصور الجديدة “تعطيك أفضل تصوّر للهاتف المرتقب”.

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أزرار مُوحَّدة للتحكم في مستوى الصوت

ويأتي هاتف (آيفون 15 برو) مع أزرار مُوحَّدة للتحكم في مستوى الصوت، بالإضافة إلى زر لكتم الصوت من النوع الذي يتم الضغط عليه وليس تحريكه كما هو الوضع حاليًا.

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هيكل من التيتانيوم

وعبر صور جديدة ثلاثية الأبعاد CAD يأتي (آيفون 15 برو) بترقية كبيرة، خاصةً فيما يتعلق بالهيكل الجديد تمامًا الذي سيُصنع من التيتانيوم.

تصميم مستدير للحافات

وتم إضافة تصميم مستدير للحافات الخاصة بالهاتف، وهي ترقية ملحوظة عند الإمساك بالهاتف في اليد، خاصةً بعد أن اشتكى العديد من المستخدمين من الحافات الحادة لهواتف آيفون الحالية.

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كاميرا التقريب

وتظهر الصور أن قسم الكاميرا لهاتف (آيفون 15 برو ماكس) يبدو أصغر، وذلك بسبب كاميرا التقريب، التي ستكون هذه السنة حصرية لطراز (برو ماكس) فقط.

منفذ (يو إس بي-سي)

وأشار الموقع إلى أن طُرز آيفون 15 جميعها ستأتي مع منفذ (يو إس بي-سي) USB-C.

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حافات الشاشة ضيقة

ويقول الموقع إن آبل ستواصل جعل حافات الشاشة ضيقة، وأضاف أن عرض الحافات المحيطة بالشاشة لن يتعدى في الهاتف المرتقب 1.55 ملم.

أبعاد (آيفون 15 برو)

وستكون أبعاد (آيفون 15 برو) أصغر قليلًا، إذ سيكون عرضه 70.46 ملم وطوله 146.47 ملم مع سماكة 8.24 ملم.

وذلك بالمقارنة مع هاتف (آيفون 14 برو) الذي يأتي بعرض 71.45 ملم، وبطول 147.46 ملم، وبسماكة 7.84 ملم.

آيفون 15 المنتظر.. تسريبات تكشف مواصفات iPhone 15 Ultra

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