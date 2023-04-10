هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

باحث أول شؤون دولية.

باحث أول شؤون منظمات.

باحث علمي (الممارسات الطبية).

التخصصات المطلوبة:

العلاقات الدولية.

الشؤون الدولية.

التعاون الدولي.

إدارة أعمال دولية.

العلوم السياسية.

السياسات العامة.

قانون الطاقة.

القانون الدولي العام.

شؤون المنظمات الدولية.

الفيزياء الطبية.

الفيزياء الصحية.

الفيزياء الإشعاعية.

أو ما يعادلها.