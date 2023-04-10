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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
٠٦:٢٤:٠١ ص، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة  في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  •  باحث أول شؤون دولية.
  •  باحث أول شؤون منظمات.
  •  باحث علمي (الممارسات الطبية).

التخصصات المطلوبة:

  •  العلاقات الدولية.
  •  الشؤون الدولية.
  •  التعاون الدولي.
  •  إدارة أعمال دولية.
  •  العلوم السياسية.
  •  السياسات العامة.
  •  قانون الطاقة.
  •  القانون الدولي العام.
  •  شؤون المنظمات الدولية.
  •  الفيزياء الطبية.
  •  الفيزياء الصحية.
  •  الفيزياء الإشعاعية.
  •  أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 10 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا.

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