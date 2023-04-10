هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- باحث أول شؤون دولية.
- باحث أول شؤون منظمات.
- باحث علمي (الممارسات الطبية).
التخصصات المطلوبة:
- العلاقات الدولية.
- الشؤون الدولية.
- التعاون الدولي.
- إدارة أعمال دولية.
- العلوم السياسية.
- السياسات العامة.
- قانون الطاقة.
- القانون الدولي العام.
- شؤون المنظمات الدولية.
- الفيزياء الطبية.
- الفيزياء الصحية.
- الفيزياء الإشعاعية.
- أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 10 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا.
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