تعليق الدراسة الحضورية في رابغ وخليص اليوم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم جدة، اليوم الاثنين، تعليق الدراسة الحضورية، بجميع مدارس مكتب رابغ وخليص، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

بيان تعليم جدة

وقالت الإدارة عبر تويتر إنه: بناءً على التقارير الواردة قبل قليل من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة اليوم الإثنين 19 / 9 /1444 هـ لتكون عن بعد عبر منصة مدرستي، بمدارس مكتبي رابغ وخليص، وذلك لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس، ومكتبي التعليم برابغ وخليص.

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وكانت الإدارة العامة للتعليم بجدة، أعلنت تعليق الدراسة، أمس الأحد، لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص.

تعليق الدراسة بسبب الأمطار

وأرجعت إدارة التعليم في جدة ذلك إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة، حمود الصقيران، أنه تم تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي.

وأشار إلى أن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

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