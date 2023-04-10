ليسوا على هيئة واحدة.. الملائكة وصفاتهم

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أوضح الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، أن الملائكة أنواع، فمنهم الحفظة، الموكلون بأعمال بني آدم، يتعاقبوا عليه بالليل والنهار.

الملائكة المعقبات

وتابع الفوزان أن من أنواع الملائكة المعقبات، وهم الذين يحفظون بني آدم، كما دلت الآية الكريمة: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ}.

والملائكة، كما أوضح الشيخ الفوزان، في مقطع فيديو شاركته الصفحة الرسمية للفوزان عبر تويتر، من أحد الدروس، موكلون بأوامر الله -سبحانه وتعالى- وتنفيذها في خلقه.

مع الفوزان في رمضان 🌙 ♦️ الملائكة وصفاتهم "فمنهم المعقبات ومنهم الحفظة

فهذه صفاتهم التي أخبرنا بها الله ورسوله" 🔸العلامة الشيخ د صالح الفوزان

📍رابط الحلقة كاملة:https://t.co/fFRZhwqlH2 pic.twitter.com/6xRpZBX0rg — الشيخ صالح الفوزان (@salihalfawzan) April 8, 2023

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حفظ الملائكة للإنسان

وفي سؤال وجه للشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام، في وقت سابق، حول أن الإنسان إذا التزم بدعاء الخروج من المنزل ” باسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.. هل تحفظه الملائكة، حتى يعود لمنزله من جديد؟

وأجاب الشيخ الخثلان :” أنه إذا قال هذا الذكر قال له المَلَك: ” كفيت وهديت ووقيت.. وتنحّى عنه الشيطان”.

وأوضح أنه محفوظ بفضل الله في ذهابه, إيابه، منوها أن الإنسان محفوظ من الله، في أمره كله حيث قال الله تعالى : “له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله”.

كما نوه الشيخ الخثلان أن الله تعالى أوكل لحفظ الإنسان أربعة من الملائكة (اثنين كتبة عن اليمين وعن الشمال واثنين حفظة).

كما يتعاقب هؤلاء الملائكة مع أربعة آخرين يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ما يعني أن كل إنسان موكول به من الملائكة ثمانية يحفظونه بالليل والنهار.