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عاجل..إغلاق مؤقت لطريق الهدا بـ الطائف في الاتجاهين احترازيًا
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عاجل..إغلاق مؤقت لطريق الهدا بـ الطائف في الاتجاهين احترازيًا

عاجل..إغلاق مؤقت لطريق الهدا بـ الطائف في الاتجاهين احترازيًا

عاجل..إغلاق مؤقت لطريق الهدا بـ الطائف في الاتجاهين احترازيًا
٠٦:١٠:٥١ ص، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، اليوم الاثنين، إغلاق طريق الهدا (مؤقتًا) في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه.

وأعلنت “أمن الطرق” قرارها عبر تغريدة شاركتها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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هطول الأمطار

وفي وقت سابق، كشفت القوات الخاصة لأمن الطرق أنه سيتم إغلاق طريق الهدا “مؤقتًا” في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

وعلى حسابها في “تويتر”، أوضحت أنها تنوّه بأنه تم إغلاق طريق الهدا بشكل مؤقتً في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وذلك حرصًا على سلامة مرتادي الطريق.

أمطار غزيرة على مكة وحائل والمدينة

في الوقت نفسه، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا عاجلًا، بشأن فرصة هطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة وحائل والمدينة المنورة.

وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني بالمدينة المنورة، حالة الاستعداد والجاهزية الميدانية للحالة المناخية في المنطقة، وذلك يعد تحذير “الأرصاد” من أمطار غزيرة.

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة والعلا وينبع و العيص وبدر وخيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :”  تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وسقوطًا للبرد وجريانًا للسيول وشبه انعدام في الرؤية”.

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أخبار السعودية اليوم أمطار غزيرة أمن الطرق إغلاق طريق الهدا توقعات الأرصاد حالة الطقس

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