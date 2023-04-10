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شاهد.. أمطار غزيرة على المسجد النبوي ليلة 19 رمضان

شاهد.. أمطار غزيرة على المسجد النبوي ليلة 19 رمضان

شاهد.. أمطار غزيرة على المسجد النبوي ليلة 19 رمضان
٠٥:٣٥:١٤ ص، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ليلة 19 رمضان.

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ووثق المقطع، أجواء ماطرة في الحرم النبوي الشريف، ليلة 19 رمضان، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

امطار - المدينة

رياح نشطة وأتربة

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ،الجوف وتبوك.

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أخبار السعودية أمطار الخير أمطار المدينة المنورة أمطار المسجد النبوي الأمطار

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