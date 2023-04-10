دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان.. اللهم باعد بيني وبين خطاياي

تواصل – فريق التحرير:

من أدعية النبي ﷺ التي تواترت ونقلها الرواة، ما كان يدعو به في صلاتهﷺ، ويعلمنا إياها، وفي شهر رمضان المبارك، يبتهل المسلمون إلى الله -عز وجل- ويتقربون إليه بالدعاء.

حديث أبي هريرة

وفي صحيح البخاري، أن أبا هريرة قال: ” كان رسول الله ﷺ يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة – قال أحسبه قال: هنية – فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد”.

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شرح الدعاء

ويبدأ الدعاء بقوله: “اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب” فإذا قدر لي ذنب فباعد بيني وبينه، كإبعادك بين المشرق والمغرب، هذا إن أريد بالذنوب الذنوب المستقبلة، أما لو أريد بالذنوب الذنوب الماضية فيكون معنى المباعدة: المحو والغفران.

ووجه الشبه أن التقاء المشرق والمغرب لما كان مستحيلا، شبه أن يكون اقترابه من الذنب كاقتراب المشرق والمغرب، حسب “الدرر السنية”.

ثم يقول ﷺ : “اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”، ومعناه: اللهم طهرني من ذنوبي كما يطهر الثوب الأبيض من الأوساخ، وإنما شبهه به؛ لأن الوسخ والدنس يظهر في الثوب الأبيض أكثر من غيره من الألوان، وكذلك يظهر في الأبيض أثر الغسل أكثر من غيره من الألوان.

ثم يقول ﷺ : “اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد”، أي: اللهم طهرني من كل ما اقترفته بكل أنواع المطهرات؛ كالماء والثلج والبرد، وهو الحب من الغمام، وهذه أمثال لم يرد بها أعيان هذه المسميات، وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا، والمبالغة في محوها عنه.