نائب أمير مكة يسلّم 525 أسرة من مستفيدي الإسكان التنموي والأحياء المزالة مساكنهم الجديدة

تواصل – فريق التحرير:

سلم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أمس الأحد، 525 أسرة من مستفيدي الإسكان التنموي والأحياء المزالة في المنطقة مساكنهم الجديدة.

كما كرم نائب أمير مكة عدداً من الجمعيات الشريكة، وذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان م. عبدالله البدير.

اقرأ أيضا:

أمير القصيم يسلم 200 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

توفير المسكن الملائم

من جانبه، قدم نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ولسمو نائبه على رعايتهم الكريمة لحفل تسليم المستفيدين من الأسر الأشد حاجة.

وأكد في الوقت نفسه، حرص الوزارة على توفير المسكن الملائم للأسر المستفيدة في مختلف مناطق المملكة، تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030.

اكتتاب جود الإسكان

يذكر أن اكتتاب جود الإسكان الخيري حقق عدداً من النجاحات منذ انطلاقته مطلع شهر رمضان المبارك الحالي، كأول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم، ويهدف إلى حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود أفرادًا ومؤسسات؛ لدعم الأسر الأشد احتياجًا للمساكن.

ويهدف إلى تأمين 3500 مسكن للأسر الأشد احتياجاً، مسهماً بذلك في تحقيق أبعاد تنموية تتماشى مع أهداف القيادة الحكيمة – أيدها الله – بتوفير السكن الملائم للمواطنين بجميع فئاتهم، وإتاحة خيارات متعددة تناسب الشرائح كافة.