القبض على مواطن اعتدى على ذويه وامرأة في مكان عام بالمدينة المنورة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت دوريات الأمن بالمدينة المنورة، من القبض على مواطن، اعتدي على امرأة في مكان عام، ومجموعة من الأشخاص، فيما انتشر مقطع مصور تضمن معلومات غير صحيحة عن الواقعة.

بيان الأمن العام

ونشر حساب الأمن العام، اليوم الاثنين، بيانا أوضح خلاله أن دوريات الأمن بمنطقة المدينة المنورة قبضت على مواطن لاعتدائه على ذويه، وامرأة في مكان عام”.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا تضمن معلومات غير صحيحة بذلك، ومخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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وفي وقت سابق، تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على مواطن، ووجهت إليه تهم قيادة مركبة بتهور، وتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية.

توثيق مقطع مصور

وأعلن حساب “الأمن العام” عبر “تويتر” أن شرطة منطقة الرياض قبضت على مواطن لقيادته مركبته بتهور وتركيب تجهيزات مشابهة للمركبات الأمنية، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.