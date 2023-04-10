الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المدينة المنورة
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تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المدينة المنورة

تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المدينة المنورة

تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المدينة المنورة
٠٥:٠١:٢٠ ص، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارسها، ومكاتبها الداخلية والخارجية، اليوم الاثنين الموافق 10 من أبريل.

منصة مدرستي

وقالت إدارة تعليم المدينة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد لهذا اليوم الاثنين 19 / 9 / 1444هـ وذلك عبر منصة مدرستي بجميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بـ المدينة المنورة ومكاتبها الداخلية والخارجية .

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إدارات تعليمية

وبالأمس، أعلنت عدة إدارات تعليمية وجامعية، عن تعليق الدراسة الحضورية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة تعليق الدراسة، اليوم الأحد، لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص.

وأرجعت إدارة التعليم في جدة ذلك إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

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