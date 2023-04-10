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بالفيديو.. تساقط كثيف لحبات البرد في الطائف

بالفيديو.. تساقط كثيف لحبات البرد في الطائف

بالفيديو.. تساقط كثيف لحبات البرد في الطائف
٠٤:٥٢:٤٧ ص، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تساقط كثيف لحبات البرد في محافظة الطائف ليلة 19 رمضان.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

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رياح نشطة وأتربة

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ،الجوف وتبوك.

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أخبار السعودية البرد الطائف طقس الطائف

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