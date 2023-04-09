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بعد تحذير الأرصاد.. “مدني المدينة” يستعد للتعامل مع الأمطار (صور)
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بعد تحذير الأرصاد.. “مدني المدينة” يستعد للتعامل مع الأمطار (صور)

بعد تحذير الأرصاد.. “مدني المدينة” يستعد للتعامل مع الأمطار (صور)

بعد تحذير الأرصاد.. “مدني المدينة” يستعد للتعامل مع الأمطار (صور)
٠٢:٥١:١٧ ص، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني بالمدينة المنورة، حالة الاستعداد والجاهزية الميدانية للحالة المناخية في المنطقة، وذلك يعد تحذير “الأرصاد” من أمطار غزيرة.

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة والعلا وينبع و العيص وبدر وخيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :”  تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وسقوطًا للبرد وجريانًا للسيول وشبه انعدام في الرؤية”.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء نفس اليوم.

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها متقدما، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

الطائف والكامل وخليص

وأفاد تنبيه “الأرصاد” بأن الحالة تشمل الطائف والكامل، وتبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا، غدا الاثنين الموافق 10 من أبريل، وتنتهي في التاسعة مساء.

وعلى خليص، توقع الأرصاد هطول أمطار متوسطة، من الساعة 12 ظهرا يوم الاثنين، وحتى الساعة 9 مساء.

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برد وسيول 

وذكر تنبيه الأرصاد أن الحالة المطرية بصاحبها تأثيرات تشمل:

– نشاط في الرياح السطحية

– تساقط برد

– سيول

– شبه انعدام في الرؤية.

طقس العشر الأواخر من رمضان 

قال متحدث مركز الأرصاد حسين القحطاني، إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في العشر الأواخر من رمضان.

وأضاف في مداخلة بقناة “الإخبارية: هناك انخفاض في الرياح النشطة المثيرة للأتربة وسمة هطول الأمطار هي الأعلى في هذا الفصل.

في سياق متصل ، نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة، ومحافظة الجموم.

وقال إنها تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الدفاع المدني المدينة المنورة امطار المدينة

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