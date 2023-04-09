مع حلول الصيف.. 6 عناصر غذائية يجب إضافتها لنظامك الغذائي

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مع حلول فصل الصيف، وارتفاع درجة حرارة الأجواء، ينصح خبراء الصحة بتناول الأطعمة والأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من المياه لترطيب الجسم والوقاية من الجفاف.

ومن أفضل الأغذية المناسبة لفصل الصيف لتعزيز الصحة، وفقًا لما نشره موقع “healthshots” ما يلي:

أطعمة مفيدة في الصيف

1. فيتامين سي: هذه المغذيات ضرورية للحفاظ على صحة الجلد ودعم جهاز المناعة، خلال أشهر الصيف ، تتعرض بشرتنا لمزيد من الأشعة فوق البنفسجية ، والتي يمكن أن تزيد من إنتاج الجذور الحرة وتؤدي إلى الإجهاد التأكسدي، فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تحييد هذه الجذور الحرة وحماية الجلد من التلف.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي هي “الفواكه الحمضية مثل البرتقال والكيوي والليمون والجريب فروت، وأيضا الطماطم، والبطاطا، والفراولة، والبروكلي، والبابايا”.

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2. المغنيسيوم: هذا المعدن ضروري للحفاظ على صحة العضلات ووظائف الأعصاب، كما أنه يلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم ودعم جهاز المناعة، خلال أشهر.

والمغنيسيوم هو عنصر إلكتروليت مهم يساعد على تنظيم توازن السوائل في الجسم ، مما يجعل تناوله مهمًا بشكل خاص خلال أشهر الصيف.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم هي: “بذور الشيا، لوز، سبانخ، الكاجو، الفول السوداني، حليب الصويا، الشوكولاته الداكنة”.

3. البوتاسيوم: مثل المغنيسيوم، البوتاسيوم هو إلكتروليت مهم يلعب دورًا في تنظيم توازن السوائل ودعم وظيفة العضلات والأعصاب الصحية.

والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم هي: “فول، عدس، بروكلي، أفوكادو، موز، والفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش”.

4. الزنك: هذا المعدن ضروري لدعم وظيفة المناعة والتئام الجروح وتخليق الحمض النووي، خلال أشهر الصيف ، قد نكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بسبب زيادة التعرض للبكتيريا والفيروسات ، مما يجعل من المهم بشكل خاص دعم جهاز المناعة من خلال التغذية السليمة.

وللمساعدة في دعم نظام المناعة الصحي والوقاية من المرض ، تأكد من استهلاك كمية كافية من الزنك.

والأطعمة الغنية بالزنك هي: “رقائق الذرة، الزبادي، الكاجو، المكسرات، كل الحبوب”.

6. البروتين: كل خلية في الجسم، بما في ذلك العضلات والعظام والهرمونات والأجسام المضادة ، مبنية من البروتين، هذا يعني أن كل خلية في جسمك تحتاج وتحتوي على البروتين، كما أنه مهم للنمو والتطور ، خاصة عند الأطفال والمراهقين والنساء الحوامل.

أهمية شرب الماء

الأطعمة الغنية بالبروتين هي: “مأكولات بحرية، بيض، منتجات الألبان، البقوليات والبقول، البذور والمكسرات”.

6. الماء: على الرغم من أن الماء ليس عنصرًا غذائيًا ، إلا أنه عنصر أساسي في نظام غذائي صحي في الصيف.

ومع ارتفاع درجات الحرارة وقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق ، تفقد أجسامنا المزيد من السوائل من خلال العرق ، مما يجعل من الضروري الحفاظ على رطوبة الجسم، يساعد شرب كمية كافية من الماء على تنظيم درجة حرارة الجسم ومنع الجفاف ودعم الهضم الصحي وصحة الجلد.

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