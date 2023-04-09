للعمل في الرياض.. هيئة المقاولين تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين (SCA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير المكتب التنفيذي.

محلل التخطيط الاستراتيجي.

محاسب.

قائد فريق التراخيص.

مدير الفرع الشرقي.

مدير فرع الغربية.

مدير خدمات المعلومات.

رئيس فريق العقود.

رئيس فريق المعارض والمؤتمرات.

مدير إداري.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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