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سحور ليلة التاسع عشر من رمضان.. بيتزا خفيفة وصحية
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سحور ليلة التاسع عشر من رمضان.. بيتزا خفيفة وصحية

سحور ليلة التاسع عشر من رمضان.. بيتزا خفيفة وصحية

سحور ليلة التاسع عشر من رمضان.. بيتزا خفيفة وصحية
٠٢:٠٧:٤٥ ص، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يمكن الاعتماد على تحضير البيتزا في المنزل باستخدام المقادير البسيطة غير المكلفة، حيث تناسب هذه الوصفة وجبة السحور التي لابد أن تحتوي على مكونات مشبعة.

مقادير طريقة عمل البيتزا للسحور

2 كوب دقيق منخول.

3 ملعقة كبيرة حليب سائل.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1 كوب صلصة طماطم.

فلفل ألوان حسب الرغبة.

1 كوب زيتون أخضر وأسود.

1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة.

نصف كوب جبنة رومي.

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طريقة التحضير

1- نخلط الدقيق والسكر والملح في وعاء واحد.

2- نضيف الخميرة الفورية والحليب ونعجن من جديد.

3- نضع الزيت النباتي بشكل تدريجي مع أهمية الاستمرار في العجن.

4- نترك العجينة تختمر لمدة ساعة على الأقل.

5- نشعل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركه يحمى جيدًا.

6- نحضر صينية فرن واسعة مبطنة بورق الزبدة ونفرد فيها العجينة.

7- نسكب صلصة الطماطم على وجه العجينة.

8- نوزع شرائح الفلفل الألوان على وجه الصلصة، ثم نضع الزيتون الأخضر والأسود.

9- نضع الجبنة الموزاريلا والجبنة الرومي المبشورة على سطح البيتزا.

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