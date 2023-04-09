سحور ليلة التاسع عشر من رمضان.. بيتزا خفيفة وصحية
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يمكن الاعتماد على تحضير البيتزا في المنزل باستخدام المقادير البسيطة غير المكلفة، حيث تناسب هذه الوصفة وجبة السحور التي لابد أن تحتوي على مكونات مشبعة.
مقادير طريقة عمل البيتزا للسحور
2 كوب دقيق منخول.
3 ملعقة كبيرة حليب سائل.
1 ملعقة صغيرة ملح.
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
1 كوب صلصة طماطم.
فلفل ألوان حسب الرغبة.
1 كوب زيتون أخضر وأسود.
1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة.
نصف كوب جبنة رومي.
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طريقة التحضير
1- نخلط الدقيق والسكر والملح في وعاء واحد.
2- نضيف الخميرة الفورية والحليب ونعجن من جديد.
3- نضع الزيت النباتي بشكل تدريجي مع أهمية الاستمرار في العجن.
4- نترك العجينة تختمر لمدة ساعة على الأقل.
5- نشعل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركه يحمى جيدًا.
6- نحضر صينية فرن واسعة مبطنة بورق الزبدة ونفرد فيها العجينة.
7- نسكب صلصة الطماطم على وجه العجينة.
8- نوزع شرائح الفلفل الألوان على وجه الصلصة، ثم نضع الزيتون الأخضر والأسود.
9- نضع الجبنة الموزاريلا والجبنة الرومي المبشورة على سطح البيتزا.