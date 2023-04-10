الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مواقيت الصلاة يوم 19 رمضان في جميع مناطق المملكة
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مواقيت الصلاة يوم 19 رمضان في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة يوم 19 رمضان في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة يوم 19 رمضان في جميع مناطق المملكة
٠٣:٠١:٠٢ ص، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 19 رمضان 1444 هجرية، الموافق 10 إبريل 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:00 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:01، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:51 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:57 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 19 رمضان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الاثنين

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:48

المدينة – 4:45

الرياض – 4:16

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:23

المدينة – 12:23

الرياض – 11:55

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:47

المدينة – 3:52

الرياض – 3:24

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:39

المدينة – 6:42

الرياض – 6:14

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:39

المدينة – 8:42

الرياض – 8:14

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