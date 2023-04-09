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عاجل.. حساب المواطن يعلن بدء إيداع دعم شهر أبريل
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عاجل.. حساب المواطن يعلن بدء إيداع دعم شهر أبريل

عاجل.. حساب المواطن يعلن بدء إيداع دعم شهر أبريل

عاجل.. حساب المواطن يعلن بدء إيداع دعم شهر أبريل
١٢:٣٤:٠٣ ص، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل “شاملاً الدعم الإضافي” للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله.

توجيه ملكي كريم

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله -، على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

ويأتي ذلك استمرارًا للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م الذي تضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في شهر يناير 2023م، بتمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي والذي استمر لشهر مارس الماضي.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم حساب المواطن

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