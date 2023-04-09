توزيع 75 ألف سلة غذائية بالشمالية ضمن مبادرة في شهر الخير أبشر بالخير

تواصل- واس:

أسهمت مبادرة “في شهر الخير أبشر بالخير ” بنسختها الثالثة في توزيع 75 ألف سلة غذائية، خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

وبلغت أعداد الجمعيات المشاركة في المبادرة 16 جمعية خيرية في مدن ومحافظات المنطقة، شارك فيها 1393 متطوعًا ومتطوعةً بساعات تطوعية وصلت إلى 7952 ساعةً, فيما تجاوزت المساعدات المالية 1.4 مليون ريال لمستفيدين يتجاوز عددهم 51 ألف مستفيد.

وفي وقت سابق، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 381 سلة غذائية في محافظة عكار بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 1,900 فرد من اللاجئين السوريين .

ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية .

مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض

على الجانب الآخر قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة، خدماته العلاجية لـ 2.571 مستفيدا خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

عدد المستفدين من الخدمة

وراجع عيادة الطوارئ 472 شخصا، وعيادة الباطنية 193 مستفيدا، وعيادة الوبائيات 508 مرضى، وقُدمت خدمات العزل لـ 10 أشخاص، واستفاد من قسم المختبر 230 مريضا، كما تم صرف الأدوية لـ 1.158 فردا .

وفي الخدمات المساندة استفاد 428 شخصا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات .

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