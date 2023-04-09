مع بدء إيداع الدعم.. 10 معلومات مهمة لمستفيدي حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

يستمر برنامج حساب المواطن في تقديم الدعم للمستفيدين، فيما جرى الإعلان عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل “شاملاً الدعم الإضافي” للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله.

توجيه خادم الحرمين

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله -، على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو 2023م.

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نتيجة الأهلية

أفاد برنامج حساب المواطن، بصدور نتائج الأهلية للدورة 65 لشهر أبريل الجاري، بتاريخ 2023-03-20، موضحاً أنه بإمكان المستفيد معرفة نتيجة أهليته عن طريق حسابه “دراسة الأهلية”.

التحقق من البيانات

كما أوضح حساب “خدمة المستفيدين” الرسمي التابع لبرنامج حساب المواطن عبر “تويتر”، أنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة.

معرفة قيمة الاستحقاق

وفي إجابة عن سؤال لأحد المستفيدين، لفت “حساب المواطن” أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦portal.ca.gov.sa‎⁩.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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رهن العقار

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “في حال كان العقار مرهونًا لا يتم الإفصاح عنه في بيانات العقارات حتى ينتهي الرهن”.

تأكيد الصرف

وطالب حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدعم في حسابهم البنكي على الرغم من تأكيد “الصرف” بمراجعة البنك.

وحدد في رده على استفسار لأحد المستفيدين بهذا الصدد في حسابه عبر موقع “تويتر”، الإجراءات الواجب اتباعها في تلك الحالة.