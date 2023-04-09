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الليالي الوترية تبدأ الإثنين.. هل ليلة القدر تُرى في المنام وما حكم تحريها؟ (فيديو)
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الليالي الوترية تبدأ الإثنين.. هل ليلة القدر تُرى في المنام وما حكم تحريها؟ (فيديو)

الليالي الوترية تبدأ الإثنين.. هل ليلة القدر تُرى في المنام وما حكم تحريها؟ (فيديو)

الليالي الوترية تبدأ الإثنين.. هل ليلة القدر تُرى في المنام وما حكم تحريها؟ (فيديو)
١٢:٣٧:١٢ ص، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

48 ساعة تفصلنا عن بدء الليالي الوترية لشهر رمضان الكريم، والتي تشهد ليلة القدر.

وفي هذا الإطار قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، إن ليلة القدر في العشر الآواخر من رمضان وقد اخفي تحديدها حتى يجتهد الناس في جميع ليالي العشر.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني على قناة “المجد”:” وإلا كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أمته بأنها ليلة معينة ولكن حتى يجتهد الناس في كل الليالي”.

وتابع “الخثلان”، أن أهل العلم يذكرون أن هناك ليالي أرجى من ليالي أخرى، مثل ليالي الوتر أرجى من ليالي الشفع.

وأضاف الشيخ الخثلان “وأما بالنسبة لكون ليلة القدر تُرى في المنام، فنعم هي ترى في المنام، وقد جاء في الصحيح أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أرُوا ليلة القدر في المنام، فقال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر”.

الإمام ابن باز

وفي نفس السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل نادر للشيخ عبدالعزيز ابن باز، رحمه الله، قال فيه إن ليلة القدر قد ترى بالعين لمن وفقه الله سبحانه، وذلك برؤية أماراتها.

وتحدث الشيخ عن أمارات هذه الليلة بقوله: “كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليها بعلامات، ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها لمن قامها إيمانًا واحتسابًا”.

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علامة في الشمس

وأضاف الشيخ ابن باز، أنه ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن من علاماتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، وكان أبي بن كعب يقسم على أنها ليلة سبع وعشرين، ويستدل بهذه العلامة، والراجح أنها متنقلة في ليالي العشر كلها، وأوتارها أحرى، وليلة سبع وعشرين آكد الأوتار في ذلك.

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الكلمات الدلالية:
الإمام ابن باز الليالي الوترية سعد الخثلان ليلة القدر

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