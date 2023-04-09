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للحماية من متحورات أوميكرون.. قرار مهم من وزارة الصحة
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للحماية من متحورات أوميكرون.. قرار مهم من وزارة الصحة

للحماية من متحورات أوميكرون.. قرار مهم من وزارة الصحة

للحماية من متحورات أوميكرون.. قرار مهم من وزارة الصحة
٠١:٠٩:٤٥ ص، الإثنين، ١٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، ضرورة استكمال التحصين (الجرعة التنشيطية) للمواطن والمقيم من مختلف الأعمار، للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد19).

من عمر 12 عاما 

وأوضحت الوزارة توفر الجرعة المحدثة من لقاح كورونا كوفيد 19 للراغبين في الحصول عليها لمن أمضى شهرين فأكثر من تلقى الجرعة السابقة، وذلك من العمر 12 عاماً فأكث.

وأشارت إلى سهولة الحصول على اللقاح من خلال حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”، مبينة الفئات المستهدفة للجرعة التنشيطية، وهم

– كبار السن

– ذوي الأمراض المناعية والأمراض المزمنة.

– الفئات ذات الخطورة العالية

– العاملين في بيئات العمل التي تزيد من فرصة الإصابة في الفيروس أو انتشاره

– الأفراد الذين مضى على تلقيهم الجرعة السابقة شهرين فأكثر.

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ضد المضاعفات

وأوضحت “الصحة” أن هذه الجرعة من اللقاح تحتوي على تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتسهم في تعزيز مستوى استكمال تحصين الفرد ضدها، وكذلك تمنح الجرعة لمتلقيها حماية أفضل ضد المضاعفات الصحية الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

تعزيز المناعة 

يذكر أن الجرعة التنشيطية تمثل جرعة وقائية يتم تلقيها بعد الجرعات الأساسية؛ بهدف تعزيز المناعة ضد متحورات كورونا، حيث يتمتع اللقاح (الجرعات الأساسية التي سبق تلقيها) بقدر جيد نسبياً من الفعالية ضد متحورات الفيروس.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم لقاح كورونا متحور أوميكرون وزارة الصحة

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