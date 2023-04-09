أهم 10.. أوامر ملكية جديدة وبشرى سارة من حساب المواطن لجميع المستفيدين

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الأحد، حتى قبل منتصف الليل، والتي جاء أبرزها كالتالي:

بتوجيه ملكي.. تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .. المزيد هنا

عاجل.. أمر ملكي بتعيين الأمير فهد بن سعد محافظا للدرعية بالمرتبة الممتاز

صدر اليوم الأحد الأمر الملكي بتعيين الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود محافظا للدرعية بالمرتبة الممتاز.. المزيد هنا

“الأرصاد”: أمطار على معظم مناطق المملكة في العشر الأواخر من رمضان

قال متحدث مركز الأرصاد حسين القحطاني، إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في العشر الأواخر من رمضان.. المزيد هنا

تفاصيل تدشين آلية أول مسجد ذكي بمكة المكرمة

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، البوابة الإلكترونية لفرع الوزارة وبرنامج “تراسل” للتعاملات الإلكترونية ومشروع المسجد الذكي.. المزيد هنا

توضيح مهم من التأمينات حول تسجيل المُدد بأثر رجعي

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه بإمكان تسجيل المُدد بأثر رجعي بمدة 24 شهرًا من تاريخ تقديم الطلب.. المزيد هنا

توضيح مهم.. هل يتوقف “حساب المواطن” عند استقلال أحد التابعين؟

قال “حساب المواطن”، إنه عند استقلال أحد التابعين يتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتساب التابع.. المزيد هنا

عاجل.. أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نوا

كشفت وسائل إعلام كويتية، عن صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.. المزيد هنا

عاجل.. بشرى سارة من حساب المواطن قبل ساعات من إيداع دفعة أبريل

كشف “حساب المواطن” تفاصيل جديدة عن حالة “العقار المرهون” عند التسجيل وإرفاق مستندات بيانات العقار في موقع البرنامج.. المزيد هنا

تحولت لقضية رأي عام.. مصرع مدير بنك في مصر عقره كلب إعلامية مشهورة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر، ضجة كبيرة بعد إعلان وفاة مدير بنك متأثرًا بإصابته بعدما عقره كلب إعلامية مصرية شهيرة.. المزيد هنا

توضيح مهم من حساب المواطن حول نتائج الأهلية لشهر أبريل

أفاد برنامج حساب المواطن، بصدور نتائج الأهلية للدورة 65 لشهر أبريل الجاري، بتاريخ 2023-03-20، موضحاً أنه بإمكان المستفيد معرفة نتيجة أهليته عن طريق حسابه “دراسة الأهلية”.. المزيد هنا