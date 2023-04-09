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جريمة تستوجب التوقيف.. النيابة العامة تحذر من هذا الفعل

جريمة تستوجب التوقيف.. النيابة العامة تحذر من هذا الفعل

جريمة تستوجب التوقيف.. النيابة العامة تحذر من هذا الفعل
١١:٢٦:٠٦ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة أنه يحظر التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.

موجبة للتوقيف

وأفادت النيابة العامة، عبر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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الغش التجاري 

وفي وقت سابق، أوضحت النيابة العامة، طبيعة المنتجات المغشوشة وتعريفها، والعقوبات المنصوص عليها في حالات غش المنتجات وموازينها، وفق نظام مكافحة الغش التجاري.

تعريف المنتج المغشوش 

وأوردت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على تويتر أن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار، أو غير مطابق للمواصفات.

السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال

وأفادت النيابة أن عقوبات الغش هي السجن مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى مليون ريال، إذا اقترن فعل الخداع – أو الشروع فيه – باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة.

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