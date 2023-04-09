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القبض على مواطن لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود بـ”العارضة”
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القبض على مواطن لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود بـ”العارضة”

القبض على مواطن لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود بـ”العارضة”

القبض على مواطن لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود بـ”العارضة”
١٠:٤٦:١٨ م، الأحد، ١٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان على مواطن؛ لنقله في مركبة يقودها (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، وَمَنْ نَقَلَهُم إلى النيابة العامة.

عقوبة المخالفة

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، أن كلَّ من يسهِّل دخولَ مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

من الجرائم الكبرى

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأمن العام جازان محافظة العارضة

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