أول تعليق من متحدث حساب المواطن على التوجيه الملكي باستمرار الدعم

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علق المتحدث الرسمي باسم برنامح حساب المواطن، مساء اليوم السبت، على التوجيه الملكي الكريم بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين.

متحدث حساب المواطن يعلق

وقال المتحدث الرسمي باسم البرنامج في تغريدة عبر “تويتر”: “أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ومقام سمو ولي العهد- حفظهما الله- على صدور الموافقة الكريمة بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة أربعة أشهر حتى دفعة يوليو ٢٠٢٣م.

يتقدم برنامج حساب المواطن بخالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ومقام سمو ولي العهد- حفظهما الله-على صدور الموافقة الكريمة بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة أربعة أشهر حتى دفعة يوليو ٢٠٢٣م https://t.co/8CzYWovXW9 — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) April 9, 2023

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توجيه ملكي باستمرار الدعم

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله -، على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة أربعة أشهر وحتى دفعة شهر يوليو 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

ويأتي ذلك استمرارًا للتوجيه الملكي الصادر في شهر يوليو من عام 2022م الذي تضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وكذلك التوجيه الملكي الصادر في شهر يناير 2023م، بتمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي والذي استمر لشهر مارس الماضي.

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