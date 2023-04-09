حفل إفطار سنوي لكبار السن في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بحائل

تواصل- واس:

أقيم بمركز الدكتور ناصر الرشيد بحائل اليوم، حفل الإفطار السنوي لكبار السن في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين.

مبادرة “تلاق”

كما انطلقت مبادرة ” تلاق ” من مؤسسة مساندة لأعمال التطوع التي تنفذها لأول مرة على مستوى المملكة بحائل بالتعاون مع الموارد البشرية؛ تقديراً لكبار السن وتضحياتهم وما قدموه من إسهامات متعددة للمجتمع .

جاء ذلك برعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، وبحضور وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فريح بن محمد العياد.

دعم القيادة الرشيدة

ونوَّه العياد، بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – ومتابعة سموِّ أميرِ منطقة حائل وسموِّ نائبِه، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع الفئات الاجتماعية وعلى رأسها الآباء كبار السن، معرباً عن شكره لوكيل إمارة المنطقة على تواصله الدائم.

أهمية مثل هذه المناسبات

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع “جود” عيسى الحليان، أهمية مثل هذه المناسبات واللقاءات المباركة في الشهر الفضيل التي تجمع كبار السن في مع أبناء المجتمع، مشيراً إلى الدور القيادي لفرع الوزارة بالمنطقة والقائمين على الدار،وكذلك جهود مشرف مبادرة تلاقي بالمنطقة.

وأعرب ممثل مؤسسة مساندة لأعمال التطوع بحائل عدي الهمزاني، عن شكره لسموِّ أميرِ منطقة حائل على موافقته على هذه المبادرة التي تنفذها المؤسسة لأول مرة؛بهدف جمع أكبر عدد من فئات المجتمع ومشاركتهم من خلال هذه المبادرة، مؤكدًا حرص منسوبي المؤسسة وجميع المشاركين من متطوعي ووجهاء المنطقة ومسؤوليها على استمرار قربهم وتفاعلهم مع يوميات ومناسبات كبار السن والاحتفاء بهم.

بعد ذلك قدَّم وكيل إمارة منطقة حائل الهدايا لكبار السن في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالمنطقة،وشاركهم وجبة الفطور الرمضاني، وتسلَّم إهداءً تذكاريًّا بهذه المناسبة.

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